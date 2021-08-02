В Нью-Йорке отказались возвращать масочный режим для вакцинированных

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио настойчиво порекомендовал всем вакцинированным людям тоже носить маски в городе, но отказался вводить обязательный масочный режим.
Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Укрінформ.
Таким образом мэр города отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
«Мы хотим настоятельно рекомендовать людям носить маски в помещениях, даже если они привиты. Если вы не знаете окружающих людей, если не уверены, вакцинированы они или нет, или если знаете, что некоторые из них непривитые, необходимо носить маску, даже если вы сами получили вакцину», — призвал де Блазио.
В то же время требование носить медицинские маски остается для общественного транспорта, медицинских учреждений и школ.
- В Центре по контролю и профилактике заболеваний США считают, что вариант коронавируса «Дельта» значительно заразнее и может преодолевать защиту вакцин. Директор агентства Рошель Валенски заявила, что вакцинированные люди с вариантом «Дельта» несут в себе столько же вируса, сколько и невакцинированные, и могут с такой же легкостью распространять его.