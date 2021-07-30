«Заразный как ветрянка». В США считают, что штамм «Дельта» легко распространяется вакцинированными

Вариант коронавируса «Дельта» значительно заразнее и может преодолевать защиту вакцин.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Директор агентства Рошель Валенски заявила, что вакцинированные люди с вариантом «Дельта» несут в себе столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его.

По мнению ученых, вариант «Дельта» передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие ряд болезней, среди которых лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп. Согласно документу, «Дельта» так же заразен, как и ветряная оспа.