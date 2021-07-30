«Заразний як вітрянка». У США вважають, що штам «Дельта» легко поширюється вакцинованими

Варіант коронавірусу «Дельта» є значно заразнішим і може долати захист вакцин.

Про це пише The Washington Post з посиланням на документи Центрів із контролю та профілактики захворювань США.

Директор агентства Рошель Валенські заявила, що вакциновані люди з варіантом «Дельта» несуть у собі стільки ж вірусу, скільки й невакциновані, і можуть із такою ж легкістю поширювати його.

На думку вчених, варіант «Дельта» передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають низку хвороб, серед яких лихоманка Ебола, застуда, сезонний грип. Згідно з документом, «Дельта» такий само заразний, як вітряна віспа.