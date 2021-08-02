Зеленський підписав закон про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення банківської системи, який має сприяти підвищенню якості роботи банків й посиленню захисту вкладників.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, документ передбачає адаптацію банківського законодавства до правових норм Європейського Союзу. Закон є необхідним для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Очікується, що цей закон допоможе зміцнити корпоративне управління в банках, чому має сприяти підвищення відповідальності ради банку та правління фінансової установи, а також розширення переліку питань, які належатимуть до компетенції ради.

До того ж закон передбачає трирівневу систему внутрішнього контролю задля покращення якості управління банками та посилення вимог щодо ліцензування банків і акціонерів.

Закон також прописує нову структуру капіталу банку, серед іншого – вимоги до формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.

Окрім цього, Зеленський підписав закон, який сприятиме збереженню активів банку та запобіганню втрати його майна, дасть змогу задовольнити вимоги якомога більшої кількості кредиторів фінустанови, що виводиться з ринку, та зменшить витрати держави на неплатоспроможні банки.

Згідно із законом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може ініціювати провадження (зокрема в іноземних та міжнародних судах) про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок націоналізації або експропріації майна банку, а також реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку через військові дії, збройні конфлікти й громадські заворушення.

Також документ уточнює процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО тощо.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.