Зеленский подписал закон о банках, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании банковской системы, который должен способствовать повышению качества работы банков и усилению защиты вкладчиков.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, документ предусматривает адаптацию банковского законодательства к правовым нормам Европейского Союза. Закон необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ожидается, что этот закон поможет укрепить корпоративное управление в банках, чему должно способствовать повышение ответственности совета банка и правления финансового учреждения, а также расширение перечня вопросов, которые будут относиться к компетенции совета.

К тому же закон предусматривает трехуровневую систему внутреннего контроля для улучшения качества управления банками и ужесточение требований по лицензированию банков и акционеров.

Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе — требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Кроме этого, Зеленский подписал закон, который будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки.

Согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку в результате национализации или экспроприации имущества банка, а также реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

Также документ уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и тому подобное.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.