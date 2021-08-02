СБУ нейтралізувала силове угруповання, підконтрольне нардепу Киві

СБУ під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську заблокувала діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті. Вона була підконтрольна нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киві.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у правоохоронних органів.

Як пише пресслужба СБУ, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні. У березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками поранив ножем ідеологічного опонента. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.

Спецслужба зʼясувала, що це угруповання діяло під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів. СБУ обшукала житло та офіс підозрюваних і вилучила холодну зброю, інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій, велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Слідчі повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.