СБУ нейтрализовала силовую группировку, подконтрольную нардепу Киве

СБУ во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске заблокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. Она была подконтрольна нардепу от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Илье Киве.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пишет пресс-служба СБУ, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокаций, направленных на расшатывание ситуации в стране. В марте этого года лидер группы вместе с ее активными участниками ранил ножом идеологического оппонента. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были спровоцировать обострение политической обстановки и массовые беспорядки.

Спецслужба выяснила, что эта группировка действовала под прикрытием общественного объединения. СБУ обыскала жилье и офис подозреваемых и изъяла холодное оружие, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям, большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.

Следователи сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.