Синоптики оголосили штормове попередження на 2 та 3 серпня. Де очікується негода

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У понеділок та вівторок, 2—3 серпня, у більшості областей України очікуються грози та сильний вітер .

Так, вдень 2 серпня негоду прогнозують у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, в окремих районах можливі град та шквали 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). На Київ та область також насуне гроза, подекуди можливі град і шквали.

Синоптики також попередили, що цього дня у східних, Сумській, Житомирській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вівторок, 3 серпня, грози частково змістяться у бік півдня та сходу, також негоду прогнозують у більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті, в окремих районах можуть пройти град та шквали 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

За даними синоптиків, виснажлива спека спаде вже найближчої доби у західних, північних та центральних областях. У середу на Правобережжі зростає ймовірність грозових дощів. У четвер та п’ятницю над західними кордонами буде проходити активний циклон із Адріатичного моря.

У середу вночі температура повітря становитиме +12…+17 °С, вдень +21…+28 °С, у південній та східній частині країни вночі +16...+22 °С, вдень +29…+34 °С, 4—5 серпня прогнозують +26…+31 °С.