Синоптики объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 августа. Где ожидается непогода

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 2—3 августа, в большинстве областей Украины ожидаются грозы и сильный ветер .

Так, 2 августа днем непогоду прогнозируют в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, в отдельных районах возможны град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый). На Киев и область также надвинется гроза, местами возможны град и шквалы.

Синоптики также предупредили, что в этот день в восточных, Сумской, Житомирской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 3 августа, грозы частично сместятся в сторону юга и востока, также непогоду прогнозируют в большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье, в отдельных районах могут пройти град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).

По данным синоптиков, изнуряющая жара спадет уже в ближайшие сутки в западных, северных и центральных областях. В среду на Правобережье возрастает вероятность грозовых дождей. В четверг и пятницу над западными границами будет проходить циклон с Адриатического моря.

В среду ночью температура воздуха составит +12...+17 °С, днем +21...+28 °С, в южной и восточной части страны ночью +16...+22 °С, днем +29...+34 °С, 4—5 августа прогнозируют +26...+31 °С.