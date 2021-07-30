В Укргидрометцентре спрогнозировали, в каких регионах в ближайшие дни отступит жара

В большинстве областей Украины в течение следующих трех суток сохранится жара, однако запад уже почувствует прохладу.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В течение субботы на нашу территорию будет влиять антициклон, лишь восточные области будут прощаться с одним фронтом, а днем западные уже будут встречать другой, поэтому в указанных регионах будет больше облаков и кратковременные дожди», — рассказали синоптики.

По данным УГМЦ, в первые дни августа фронты с запада будут увереннее господствовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там станет больше грозовых дождей.