В Укргідрометцентрі спрогнозували, в яких регіонах у найближчі дні відступить спека

У більшості областей України протягом наступних трьох діб утримається спека, проте захід вже відчує прохолоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Протягом суботи на нашу територію впливатиме антициклон, лише східні області будуть прощатися з одним фронтом, а вдень західні вже зустрічатимуть інший, тому в зазначених регіонах буде більше хмар та короткочасні дощі», — розповіли синоптики.

За даними УГМЦ, у перші дні серпня фронти з заходу впевненіше пануватимуть у західних, північних та центральних областях, тому там побільшає грозових дощів.