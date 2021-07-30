В Укргідрометцентрі спрогнозували, в яких регіонах у найближчі дні відступить спека

У більшості областей України протягом наступних трьох діб утримається спека, проте захід вже відчує прохолоду.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Протягом суботи на нашу територію впливатиме антициклон, лише східні області будуть прощатися з одним фронтом, а вдень західні вже зустрічатимуть інший, тому в зазначених регіонах буде більше хмар та короткочасні дощі», — розповіли синоптики.
За даними УГМЦ, у перші дні серпня фронти з заходу впевненіше пануватимуть у західних, північних та центральних областях, тому там побільшає грозових дощів.
У зв’язку з цим, у суботу, 31 липня, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій, а вдень і в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Також опади прогнозують 1—2 серпня в усіх областях, окрім сходу та південного сходу. Подекуди в окремих районах можливі град та шквали вітру 15—20 м/с.
Температура вночі становитиме +13...+19 °С, на півдні країни — до +23 °С; вдень повітря розжариться до +26...+33 °С, 1—2 серпня у південній та східній частині — до +36 °С, у західних областях буде +22...+28 °С.
- Раніше синоптики оголосили штормове попередження на 30 липня для Лівобережжя. Подекуди можливі грози, в окремих районах — град і шквали 15—20 м/с.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на серпень: температура буде вищою за кліматичну норму, а кількість опадів не перевищить середні показники.