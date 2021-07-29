Синоптики дали прогноз на конец июля и начало августа: С дождями придет похолодание, затем вернется жара

В Украине в конце июля и в начале августа после изнурительной духоты ожидаются бури, грозы с ливнями и сильным ветром. С дождем придет короткое похолодание, а затем может вернуться жаркая погода с удушающей влажностью.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В западной части Украины в пятницу, 30 июля, будет преимущественно ясно, жарко и сухо. В субботу — до +32 °С, местами возможны грозы. Погода начнет меняться в воскресенье, появится больше облачности, в Закарпатье пройдут дожди с грозами. Днем 2 августа столбик термометра покажет на западе страны +22...+24 °С, прогнозируются сильные дожди.

На востоке Украины июль закончится грозами и ливнями, температура воздуха будет +25...+27 °С, август начнется малооблачной погодой, духотой и жарой до +35 °С.

Южным областям Украины похолодание в ближайшее время не грозит. Температура воздуха в регионе остается на высоких отметках — до +35 °С, ночью +22...+24 °С. Ливни и грозы ожидаются в пятницу в Одесской и Запорожской областях.