Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань проводити заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича. Ідеться про організацію умисних вбивств мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях.

Про це у понеділок, 2 серпня, повідомив Офіс генпрокурора.

Оскільки Янукович наразі переховується від слідства у Росії, таке рішення суду надає право ДБР проводити досудове розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).