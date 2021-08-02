Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань проводити заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича. Ідеться про організацію умисних вбивств мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях.
Про це у понеділок, 2 серпня, повідомив Офіс генпрокурора.
Оскільки Янукович наразі переховується від слідства у Росії, таке рішення суду надає право ДБР проводити досудове розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).
За даними слідства, Янукович, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовував свої повноваження у змові з колишнім головою СБУ та головою МВС, 18 лютого організував розгін демонстрантів: із військовою технікою та вогнепальною зброєю. Це призвело до смерті 62 людей у Києві з 18 до 20 лютого 2014 року.
Януковичу інкримінують організацію розгону зібрання у складі злочинного угруповання.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.
- 28 січня 2021 року Віктору Януковичу повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) — через підписання «Харківських угод» на користь Росії. Янукович начебто надав тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Янукович заявив, що готовий свідчити у цій справі і запросив Офіс генпрокурора та ДБР до Ростова.