Расстрелы на Майдане: суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований проводить заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Речь идет об организации умышленных убийств митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на Майдане Незалежности и прилегающих улицах.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил Офис генпрокурора.

Поскольку Янукович пока скрывается от следствия в России, такое решение суда дает право ГБР проводить досудебное расследование в отношении него в его отсутствие (in absentia).