«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через негоду на Західній Україні

Окрім цього, орієнтовний час запізнення вагона Відень — Київ до кінцевої станції становить 8 годин через затримку в Угорщині.

Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це компанія повідомила вранці 2 серпня.

Зазначимо, що Західною Україною у ніч на 2 серпня пройшли буревії, грози та шквальний вітер. У Львові буревій зламав дерево у Стрийському парку: великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.