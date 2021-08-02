«Укрзалізниця» предупреждает о задержке ряда поездов из-за непогоды на Западной Украине

Кроме этого, ориентировочное время опоздания вагона Вена — Киев на конечную станцию составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Из-за погодных условий в Западной Украине ряд поездов следует с опозданием. Об этом «Укрзалізниця» сообщила утром 2 августа.

Отметим, что по Западной Украине в ночь на 2 августа прошлись ураганы, грозы и шквальный ветер. Во Львове ураган сломал дерево в Стрыйском парке: крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.