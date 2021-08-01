В Україні за добу понад 480 нових хворих на ковід. Майже стільки ж шпиталізували

В Україні за добу 31 липня виявили 484 нові випадки коронавірусу, також шпиталізували 473 людей.

Про це вранці 1 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили у місті Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях. Окрім цього, за минулу добу 6 людей померли, а одужали 131.

Загалом з початку пандемії і станом на 1 серпня в Україні виявили 2 253 269 хворих на коронавірус, померли 52 951 людина, а одужали 2 186 994.