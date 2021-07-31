Відмовив двигун. У Росії винищувач Су-35С впав в Охотське море

Літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту. Льотчик зміг катапультуватись.

Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на Східний військовий округ РФ.

Літак впав в море, коли виконував навчально-тренувальний політ. Пілот зміг катапультуватись, тому й вижив — його здоров’ю нічого не загрожує.

Пілота знайшла пошукова група та доставита його на аеродром дислокації. Військові почали розслідування інциденту.