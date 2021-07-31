На сході та заході України оголосили штормове попередження

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У суботу, 31 липня, на сході та заході України очікується погіршення погодних умов , подекуди можливий град.

За даними синоптиків, грози прийдуть вдень у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську області, на Закарпаття, а також у Луганську, Донецьку та Запорізьку області. В окремих районах прогнозують град та шквали 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

До того ж в УГМЦ попередили, що протягом 31 липня — 1 серпня у більшості областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.