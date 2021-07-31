На востоке и западе Украины объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 31 июля, на востоке и западе Украины ожидается ухудшение погодных условий, местами возможен град.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, грозы придут днем в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, на Закарпатье, а также в Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).
К тому же в УГМЦ предупредили, что в течение 31 июля — 1 августа в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на август: температура будет выше климатической нормы, а количество осадков не превысит средние показатели.
- Синоптики сообщили, что в течение ближайших суток в большинстве областей Украины сохранится жара, однако запад уже почувствует прохладу.