На востоке и западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 31 июля, на востоке и западе Украины ожидается ухудшение погодных условий , местами возможен град.

По данным синоптиков, грозы придут днем в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, на Закарпатье, а также в Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).

К тому же в УГМЦ предупредили, что в течение 31 июля — 1 августа в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.