В Україні за добу виявили 916 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Києві

За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях. Серед хворих — 61 дитина та 43 медпрацівники.

Загалом від початку пандемії в Україні станом на 31 липня коронавірус виявили у 2 252 785 осіб, померли 52 945 пацієнтів, одужали — 2 186 863 особи. Проведено 11 381 585 ПЛР-тестувань.

Першу дозу вакцини в Україні отримали вже 3 525 848 людей (ще двоє були щеплені за кордоном), обидві — 2 000 356, за добу вакцинували 150 080 українців, з них 61 861 людина отримала другу дозу.