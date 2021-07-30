Після вибухів у поштоматах «Нова пошта» посилить ідентифікацію клієнтів і скануватиме усі посилки

У ніч на 29 липня в комірках поштоматів в Одесі та Києві сталися вибухи. Після цього «Нова пошта» вирішила посилити контроль за відправленнями і прискіпливіше збирати дані про кожного клієнта.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Для нас ця подія — тривожний сигнал настроїв у суспільстві. Питання безпеки важливе для «Нової пошти». Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе в безпеці», — зазначили в компанії та анонсували нові норми роботи.

У всіх терміналах і депо «Нової пошти» встановлять рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок і вантажів.

Також компанія почне співпрацювати з професійними кінологічними службами в усіх регіонах і впровадить процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення відправлення підозрілих посилок через підставних людей.