У Києві в одному з поштоматів вибухнула посилка

В одному з торгово-розважальних центрів у Києві у поштоматі здетонувала посилка.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Інцидент трапився в Оболонському районі міста. Правоохоронці зʼясували, що в одній зі скринь поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.