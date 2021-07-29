В Киеве в одном из почтоматов взорвалась посылка

В одном из торговых центров в Киеве в почтомате сдетонировала посылка.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в Оболонском районе города. Правоохранители выяснили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.