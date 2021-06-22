В МВС назвали причину вибуху в будинку під Києвом: Спроба приховати вбивство

Вибух у житловій п’ятиповерхівці в селі Білогородка під Києвом стався через спробу приховати вбивство.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Україна 24».

«Людина була вбита ножем, вирізане серце», — сказав він.

Також Геращенко розповів, що в убивстві підозрюють моряка далекого плавання, який здійснив підпал, щоби приховати сліди злочину. Наразі чоловік затриманий, йому готують підозру за статтею про умисне вбивство й умисне пошкодження майна. Затриманому загрожує пожиттєве ув’язнення.

Заступник глави МВС зазначив, що слідчі встановлюють, чи перебував зловмисник під впливом алкоголю чи наркотичних засобів.

За даними Київської обласної державної адміністрації, унаслідок вибуху та пожежі загинула одна людина, ще 14 мешканців звернулися за медичною допомогою. Постраждали вісім квартир на п’ятому поверсі та по дві квартири на четвертому і третьому поверхах.

«Будемо залучати кошти для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня. Питання допомоги постраждалим тримаю на особистому контролі», — заявив голова КОДА Василь Володін.

За його словами, 14 осіб із будинку вже відселили, майно мешканців будинку охороняє поліція.