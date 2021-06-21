У житловій багатоповерхівці під Києвом пролунав вибух: серед госпіталізованих є дитина

У селі Білогородка під Києвом у неділю, 21 червня, вдень стався вибух у житловій п’ятиповерхівці.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, після вибуху на третьому поверсі почалася пожежа, яка згодом поширилася на четвертий, п’ятий поверхи та покрівлю.
Під час події постраждали 8 людей, двох із них (одна дитина 2008 року народження) госпіталізували, решта після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку.
- 21 червня 2020 року в багатоповерхівці на Позняках у Києві стався вибух. Загинули пʼять осіб. Від вибуху постраждали 40 квартир, в яких було зареєстровано 125 жителів.
- Після вибуху мер Києва Віталій Кличко заявив, що будинок доведеться демонтувати.
- У серпні 2020 року Зеленський заявив, що нові квартири отримали всі сімʼї, які постраждали.