У житловій багатоповерхівці під Києвом пролунав вибух: серед госпіталізованих є дитина

У селі Білогородка під Києвом у неділю, 21 червня, вдень стався вибух у житловій п’ятиповерхівці.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, після вибуху на третьому поверсі почалася пожежа, яка згодом поширилася на четвертий, п’ятий поверхи та покрівлю.