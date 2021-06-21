В жилой многоэтажке под Киевом прогремел взрыв: среди госпитализированных есть ребенок

В селе Белогородка под Киевом в воскресенье, 21 июня, днем произошел взрыв в жилой пятиэтажке.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, после взрыва на третьем этаже начался пожар, который впоследствии распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю.
Во время происшествия пострадали 8 человек, двух из них (один ребенок 2008 года рождения) госпитализировали, остальные после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Спасатели эвакуировали 40 жильцов дома.
- 21 июня 2020 года в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел взрыв. Погибли пять человек. От взрыва пострадали 40 квартир, в которых было зарегистрировано 125 жителей.
- После взрыва мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом придется демонтировать.
- В августе 2020 года Зеленский заявил, что новые квартиры получили все семьи, которые пострадали.