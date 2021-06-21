В жилой многоэтажке под Киевом прогремел взрыв: среди госпитализированных есть ребенок

В селе Белогородка под Киевом в воскресенье, 21 июня, днем произошел взрыв в жилой пятиэтажке.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, после взрыва на третьем этаже начался пожар, который впоследствии распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю.