После взрывов в почтоматах «Новая почта» усилит идентификацию клиентов и будет сканировать все посылки

В ночь на 29 июля в ячейках почтоматов в Одессе и Киеве произошли взрывы. После этого «Новая почта» решила усилить контроль за отправлениями и более тщательно собирать данные о каждом клиенте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для нас этопроисшествие — тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для «Новой почты». Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности», — отметили в компании и анонсировали новые нормы работы.

Во всех терминалах и депо «Новой почты» установят раписканы и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов.

Также компания начнет сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах и введет процесс полной идентификации клиентов для предотвращения отправки подозрительных посылок через подставных людей.