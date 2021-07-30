«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через зіткнення потяга та вантажного трейлера

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів уранці 30 липня в напрямку Харків — Київ — Харків через аварію: на переїзді біля станції Решетилівка (Полтавська область) зіткнулись поїзд і вантажний трейлер.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтак затримуються наступні поїзди: