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«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через зіткнення потяга та вантажного трейлера

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів уранці 30 липня в напрямку Харків — Київ — Харків через аварію: на переїзді біля станції Решетилівка (Полтавська область) зіткнулись поїзд і вантажний трейлер.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтак затримуються наступні поїзди:

  • № 85 Новоолексіївка — Львів (затримка становить 3 години 35 хвилин);
  • № 126 Київ — Костянтинівка (2 години 20 хвилин);
  • № 17 Харків — Ужгород (1 годину 40 хвилин);
  • № 138 Хмельницький — Лисичанськ (1 годину 30 хвилин);
  • № 10 Маріуполь — Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (1 годину 15 хвилин);
  • №41 Дніпро — Трускавець (1 годину 10 хвилин).