«Технічна несправність». Поїзд «Інтерсіті +» з Києва до Запоріжжя запізнюється на три години

Поїзд «Інтерсіті +» сполученням Київ — Запоріжжя (№ 732) через технічну несправність запізнюється на три години.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
«О 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд відправився з-під Синельникового до Запоріжжя», — заявили в компанії.
Також в «Укрзалізниці» зауважили, що зворотний рейс до Києва теж вирушить із затримкою.
Наразі час відправлення потяга Запоріжжя — Київ невідомий.
- У березні за 50 кілометрів від кінцевої станції «Запоріжжя» з рейок зійшов потяг «Інтерсіті +» № 732. На бік перекинулися шість із десяти вагонів. У поїзді перебували 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Через аварію перегін біля станції «Славгород» був тимчасово закритий.
- 26 липня в Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі, через це низка поїздів вирушила з Центрального залізничного вокзалу із затримкою.