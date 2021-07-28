«Технічна несправність». Поїзд «Інтерсіті +» з Києва до Запоріжжя запізнюється на три години

Поїзд «Інтерсіті +» сполученням Київ — Запоріжжя (№ 732) через технічну несправність запізнюється на три години.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«О 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд відправився з-під Синельникового до Запоріжжя», — заявили в компанії.

Також в «Укрзалізниці» зауважили, що зворотний рейс до Києва теж вирушить із затримкою.

Наразі час відправлення потяга Запоріжжя — Київ невідомий.