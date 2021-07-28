«Техническая неисправность». Поезд «Интерсити +» из Киева в Запорожье опаздывает на три часа

Поезд «Интерсити +» сообщением Киев — Запорожье (№ 732) из-за технической неисправности опаздывает на три часа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».

«В 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельниково в Запорожье», — заявили в компании.

Также в УЗ отметили, что обратный рейс в Киев тоже отправится с задержкой.

Сейчас время отправления поезда Запорожье — Киев неизвестно.