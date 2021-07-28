«Техническая неисправность». Поезд «Интерсити +» из Киева в Запорожье опаздывает на три часа

Поезд «Интерсити +» сообщением Киев — Запорожье (№ 732) из-за технической неисправности опаздывает на три часа.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».
«В 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельниково в Запорожье», — заявили в компании.
Также в УЗ отметили, что обратный рейс в Киев тоже отправится с задержкой.
Сейчас время отправления поезда Запорожье — Киев неизвестно.
- В марте в 50 километрах от конечной станции «Запорожье» с рельсов сошел поезд «Интерсити +» № 732. На бок перевернулись шесть из десяти вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. Из-за аварии перегон возле станции «Славгород» временно закрывали.
- 26 июля в Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети, поэтому ряд поездов отправились с Центрального железнодорожного вокзала с задержкой.