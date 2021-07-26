В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживаются поезда

В Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети, поэтому ряд поездов отправляется с Центрального железнодорожного вокзала с задержкой.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
По данным компании, речь идет о семи поездах:
- № 10 Киев — Мариуполь задерживается на 57 минут;
- № 44 Чернигов — Ивано-Франковск (+53 мин);
- № 228 Киев — Бердянск (+50 мин);
- № 12 Киев — Новоалексеевка (+50 мин);
- № 81 Киев — Ужгород (+32 мин);
- № 116/136 Киев — Бердянск, Авдеевка (+25 мин);
- № 49 Киев — Трускавец (+15 мин).
В «Укрзалізниці» извинились за временные неудобства и заверили, что приложат максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.
- 23 июля в Закарпатской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд № 14, следовавший из Киева. Травмы получили пять человек, трех из них — водителя грузовика и двух пассажирок поезда — госпитализировали. Из-за аварии рейс в обратном направлении (Солотвино — Киев) отстал от графика почти на 3 часа.