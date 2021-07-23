На Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пять человек получили травмы

В Закарпатской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд № 14, следовавший из Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
Как отмечается, авария произошла в пятницу, 23 июля, около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево — Рокосово.
По данным ГСЧС, на момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров, травмы получили пять человек, троих из них — водителя грузовика и двух пассажирок поезда — госпитализировали.
В «Укрзалізниці» отметили, что пассажиров этого рейса отвезут на конечную станцию дизель-поездом. Также в компании предупредили, что пассажиров с билетами на обратный рейс в столицу (№ 13), сначала отвезут дизель-поездом на станцию «Королево», а оттуда поезд отправится в Киев.
Позже в «Укрзалізниці» уточнили, что в 16:10 пассажиры поезда, попавшего в аварию, были доставлены на конечную остановку, а также предупредили, что обратный рейс отправится в Киев с задержкой, прибытие в столицу ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут.
- В начале июля в Киевской области на участке Васильков — Боярка сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за аварии некоторые пассажирские поезда прибывали с задержкой.
- В марте в 50 км от конечной станции Запорожье с рельсов сошел поезд «Интерсити +» № 732. На бок перевернулись шесть из 10 вагонов. В поезде было 88 пассажиров, никто из них не пострадал. После служебного расследования уволили ряд руководителей Приднепровской железной дороги.