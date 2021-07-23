На Закарпатті пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, п’ятеро людей отримали травми

У Закарпатській області на залізничному переїзді зіткнулися вантажівка та пасажирський потяг № 14, який прямував із Києва.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Як зазначається, аварія сталася у п’ятницю, 23 липня, близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево — Рокосово.

За даними ДСНС, на момент аварії у поїзді перебувало 226 пасажирів, травми отримали п’ятеро людей, трьох із них — водія вантажівки та двох пасажирок потяга — госпіталізували.

В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажирів цього рейсу доправлять до кінцевої станції дизель-поїздом. Також у компанії попередили, що пасажирів, які мають квитки на зворотний рейс до столиці (№ 13), спочатку відвезуть дизель-поїздом на станцію «Королево», а звідти потяг вирушить до Києва.

Згодом в «Укрзалізниці» уточнили, що о 16:10 пасажири поїзда, який потрапив в аварію, були доправлені на кінцеву зупинку, а також попередили, що зворотний рейс вирушить до Києва із затримкою, прибуття до столиці очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин.