Під Києвом зійшов з рейок вантажний поїзд. Пасажирські рейси затримуються

Під Києвом на ділянці Васильків — Боярка зійшов з рейок вантажний поїзд, через що затрималися 13 пасажирських рейсів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

На 3 години затримуються поїзди № 144 Івано-Франківськ — Київ, № 142 Львів — Бахмут і № 281 Генічеськ — Хмельницький. На 2 години затримуються поїзди № 358 Рахів — Київ, № 10 Маріуполь — Київ, № 81 Ужгород — Київ, № 106 Одеса — Київ.

Трохи більше, ніж на годину затримуються № 761 Київ — Одеса, № 715 Київ — Львів, № 20 Попасна — Київ, № 50 Трускавець — Київ, № 118 Чернівці — Чернігів та № 30 Ужгород — Київ.