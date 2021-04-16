Авария «Интерсити+» на Запорожье: «Укрзалізниця» назвала причины и уволила шесть работников

Причиной схождения с рельс вагонов поезда «Интерсити+», следовавшего из Киева в Запорожье, стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Укрзалізниця» не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание. Я уверяю, что «Укрзалізниця» будет решительно бороться с любыми нарушениями и обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок», — заявил и. о. главы правления компании Иван Юрик.

Также в «Укрзалізниці» уточнили, что допустили нарушения первый заместитель начальника и главный инженер структурного подразделения «Служба пути», начальник и заместитель начальника, мастер, исполнявший обязанности главного инженера дистанции пути, старший мастер и бригадир структурного подразделения «Запорожская дистанция пути». Все они будут уволены.

Кроме этого, будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала «Приднепровская железная дорога» по инфраструктуре.

Сейчас устанавливаются убытки от аварии, по факту схождения с рельсов вагонов поезда Национальная полиция открыла уголовное производство.