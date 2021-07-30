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«Укрзалізниця» предупреждает о задержке ряда поездов из-за столкновения с грузовым трейлером

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

«Укрзалізниця» предупреждает о задержке поездов утром 30 июля в направлении Харьков — Киев — Харьков из-за аварии: на переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) столкнулись поезд и грузовой трейлер.

Об этом говорится в сообщении компании.

Поэтому задерживаются следующие поезда:

  • № 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
  • № 126 Киев — Константиновка (2 часа 20 минут);
  • № 17 Харьков — Ужгород (1 час 40 минут);
  • № 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 час 30 минут);
  • № 10 Мариуполь — Киев (1 час 40 минут);
  • № 11 Новоалексеевка — Киев (1 час 15 минут);
  • № 41 Днепр — Трускавец (1 час 10 минут).