«Укрзалізниця» предупреждает о задержке ряда поездов из-за столкновения с грузовым трейлером

«Укрзалізниця» предупреждает о задержке поездов утром 30 июля в направлении Харьков — Киев — Харьков из-за аварии: на переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) столкнулись поезд и грузовой трейлер.

Об этом говорится в сообщении компании.

Поэтому задерживаются следующие поезда: