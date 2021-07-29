NASA відтермінувало тестовий запуск корабля Starliner на МКС через інцидент з російським модулем «Наука»

На Міжнародній космічній станції стався інцидент під час стикування до російського модуля «Наука». Відтак NASA вирішило відтермінувати запланований на пʼятницю тестовий запуск корабля Starliner на МКС.

Про це Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору повідомляє у Twitter.

Про проблему під час стикування космічного модуля зі станцією повідомив російський космонавт Олег Новицький. За його словами, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися.

«Сьогодні російський модуль «Наука» незаплановано увімкнув свої двигуни під час стикування з МКС. Групам управління місією вдалося розвʼязати проблему, й наразі усі системи працюють у нормальному режимі. Екіпажу станції нічого не загрожує», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, NASA разом із приватною компанією SpaceX відправила астронавтів на МКС. Разом із компанією Ілона Маска за цю можливість змагалась Boeing — компанія розробила свій безпілотний космічний корабель CST-100 Starliner, який можна використовувати кілька разів. Starliner вже здійснив безпілотний тестовий політ у грудні 2019 року. Однак космічний корабель Boeing не зміг долетіти до місця призначення через збій систем і завчасно повернувся на Землю.