Ryanair відкриває три нові рейси з України

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає три нові рейси з України — один з Києва та два зі Львова.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Із Києва запускається один новий рейс на Мальту. Він виконуватиметься двічі на тиждень — у вівторок і суботу. Перший рейс запланований на 2 листопада, а літатиме він до аеропорту «Бориспіль».

Також вже у серпні запустять нові рейси з аеропорту «Львів». Лоукост літатиме до Каунасу (Литва) і Венеції (Італія). Обидва рейси виконуватимуться двічі на тиждень.