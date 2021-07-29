Ryanair відкриває три нові рейси з України

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair запускає три нові рейси з України — один з Києва та два зі Львова.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Із Києва запускається один новий рейс на Мальту. Він виконуватиметься двічі на тиждень — у вівторок і суботу. Перший рейс запланований на 2 листопада, а літатиме він до аеропорту «Бориспіль».
Також вже у серпні запустять нові рейси з аеропорту «Львів». Лоукост літатиме до Каунасу (Литва) і Венеції (Італія). Обидва рейси виконуватимуться двічі на тиждень.
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