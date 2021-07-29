Ryanair открывает три новых рейса из Украины

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает три новых рейса из Украины — один из Киева и два из Львова.

Об этом сообщается на сайте компании.

Из Киева запускается один новый рейс на Мальту. Он будет выполняться дважды в неделю — во вторник и субботу. Первый рейс запланирован на 2 ноября, а летать он будет в аэропорт «Борисполь».

Также в августе запустят новые рейсы из аэропорта «Львов». Лоукост будет летать в Каунас (Литва) и Венецию (Италия). Оба рейса будут выполняться дважды в неделю.