Астрономи виявили найближчу до Землі екзопланету

Науковці з Інституту астрономії Гавайського університету знайшли найближчу до Землі екзопланету.
Про це повідомляє ScienceAlert.
Ця планета розташована за 35 світлових років від Землі та має назву COCONUTS-2b. Вона обертається навколо зірки, яка має дуже схожу назву — COCONUTS-2.
Відстань між ними становить близько 6 471 астрономічних одиниць (одна астрономічна одиниця дорівнює 149,6 мільйона кілометрів).
Середня температура на цій екзопланеті становить близько 160 °C, а її маса вшестеро перевищує масу Юпітеру.
«COCONUTS-2b буде чудовим матеріалом для вивчення атмосфери та складу молодої газової гігантської планети», — зазначив астроном Майкл Л’ю з Гавайського університету.
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