Телескоп TESS виявив дві молоді планетні системи

Науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.

Про це повідомляє NASA.

Зірки TOI 2076 і TOI 1 807 розташовуються на відстані 130 світлових років від Землі, а дистанція між ними становить близько 30 світлових років.

За розрахунками науковців, вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років — це приблизно 5% від віку Сонця.

Спалахи цих зірок набагато сильніші та частіші за ті, що спостерігаються на Сонці. Імовірно, наше світило було настільки ж активним в цьому віці.