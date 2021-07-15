Телескоп TESS виявив дві молоді планетні системи

Науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.
Про це повідомляє NASA.
Зірки TOI 2076 і TOI 1 807 розташовуються на відстані 130 світлових років від Землі, а дистанція між ними становить близько 30 світлових років.
За розрахунками науковців, вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років — це приблизно 5% від віку Сонця.
Спалахи цих зірок набагато сильніші та частіші за ті, що спостерігаються на Сонці. Імовірно, наше світило було настільки ж активним в цьому віці.
Навколо TOI 2076 обертається три міні-Нептуни — планети, розміри яких коливаються між розмірами Землі та Нептуну.
Біля TOI 1807 розташовується тільки одна планета.
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