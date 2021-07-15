Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с помощью телескопа TESS обнаружили четыре планеты, которые вращаются вокруг двух молодых звезд.

Об этом сообщает NASA.

Звезды TOI 2076 и TOI 1807 располагаются на расстоянии 130 световых лет от Земли, а дистанция между ними составляет около 30 световых лет.

По расчетам ученых, возраст обеих звезд составляет около 200 миллионов лет — это примерно 5% от возраста Солнца.

Вспышки этих звезд гораздо сильнее и происходят чаще, чем те, которые наблюдаются на Солнце. Возможно, наше светило было таким же активным в этом возрасте.