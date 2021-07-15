Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с помощью телескопа TESS обнаружили четыре планеты, которые вращаются вокруг двух молодых звезд.
Об этом сообщает NASA.
Звезды TOI 2076 и TOI 1807 располагаются на расстоянии 130 световых лет от Земли, а дистанция между ними составляет около 30 световых лет.
По расчетам ученых, возраст обеих звезд составляет около 200 миллионов лет — это примерно 5% от возраста Солнца.
Вспышки этих звезд гораздо сильнее и происходят чаще, чем те, которые наблюдаются на Солнце. Возможно, наше светило было таким же активным в этом возрасте.
Вокруг TOI 2076 вращаются три мини-Нептуна — планеты, размеры которых колеблются между размерами Земли и Нептуна.
Около TOI 1807 располагается только одна планета.
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