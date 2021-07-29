Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство. Що змінилося?

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

Про це йдеться на сайті ОП.

Відтак постраждала особа зможе отримати моральне та матеріальне відшкодування за домашнє насильство.

Закон також дозволяє притягувати військових і поліцейських до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Термін розгляду справ збільшується з трьох до шести місяців, щоб суди встигали розглядати провадження про насильство і не закривали їх через закінчення термінів. Також закон дозволяє розглядати справи без присутності порушника, якщо він про це повідомлений належним чином.

Крім того, документ додає санкцію у вигляді громадських робіт. При цьому передбачено, що кошти за їх виконання будуть перераховувати постраждалим від насильства.