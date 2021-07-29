Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие. Что изменилось?

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку.

Об этом говорится на сайте ОП.

Пострадавший теперь может получить моральную и материальную компенсацию за домашнее насилие.

Закон также позволяет привлекать военных и полицейских к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Срок рассмотрения дел увеличивается с трех до шести месяцев, чтобы суды успевали рассматривать дела о насилии и не закрывали их по истечении сроков. Кроме того, закон позволяет рассматривать дела без присутствия нарушителя, если он об этом уведомлен надлежащим образом.

Кроме того, документ вводит санкцию в виде общественных работ. При этом предусматривается, что средства за их выполнение будут перечислять пострадавшим от насилия.