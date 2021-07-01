Верховная Рада ужесточила наказание за домашнее насилие

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 3908-1, который ужесточает ответственность за совершение домашнего насилия.

За проголосовали 336 депутатов.

Документ добавляет санкцию в виде общественных работ. При этом общественные работы предусматривают перечисление средств за их выполнение пострадавшим от насилия.

Закон позволяет привлекать военных и полицейских к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Также документ увеличивает с 3 до 6 месяцев срок рассмотрения дел, чтобы суды успевали рассматривать кейсы о насилии и они не закрывались по истечении сроков. Кроме того, закон позволяет рассматривать дела без присутствия нарушителя, если он об этом уведомлен надлежащим образом.

За совершение домашнего насилия, которое не повлекло серьезных травм, предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, общественные работы на срок от 30 до 40 часов или административный арест на 10 суток.

Если действия совершаются повторно в течение одного года, предусмотрено наказание в виде штрафа от 340 до 680 гривен, общественных работ на срок от 40 до 60 часов или административного ареста на срок до 15 суток.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.