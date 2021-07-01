Верховна Рада посилила покарання за домашнє насильство

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 3908-1, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства.

За проголосували 336 депутатів.

Документ додає санкцію у вигляді громадських робіт. При цьому громадські роботи передбачають перерахування коштів за їх виконання постраждалим від насильства.

Закон дозволяє притягувати військових і поліцейських до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Також документ збільшує з 3 до 6 місяців термін розгляду справ, щоб суди встигали розглядати кейси про насильство і вони не закривалися через закінчення термінів. Крім цього, закон дозволяє розглядати справи без присутності порушника, якщо він про це повідомлений належним чином.

За вчинення домашнього насильства, яке не спричинило серйозних травм, передбачений штраф від 170 до 340 гривень, громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або адміністративний арешт на 10 діб.

Якщо дії відбуваються повторно протягом одного року, передбачено штраф від 340 до 680 гривень, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.