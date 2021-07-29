Після Києва вибух у поштоматі стався й в Одесі

Після інциденту в Києві в Одесі теж вибухнула посилка в одному з поштоматів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Співробітники одного з сервісів доставки викликали поліцію, коли виявили пошкоджений поштомат. Під час обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Залишки саморобного пристрою направили на експертизу. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними. Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.