После Киева взрыв в почтомате произошел и в Одессе

После инцидента в Киеве в Одессе тоже взорвалась посылка в одном из почтоматов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сотрудники одного из сервисов доставки вызвали полицию, когда обнаружили поврежденный почтомат. При обследовании объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки самодельного устройства направили на экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастными. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.