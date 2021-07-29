Біля узбережжя Аляски стався землетрус магнітудою 8,1. Є загроза цунамі

Біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 8,1. Про це повідомляє американський центр з попередження про цунамі (NWS) у Twitter.
«Загроза цунамі: землетрус магнітудою 8,1, на південний схід від поселення Чигнік на Алясці», — йдеться в повідомленні NWS.
Землетрус почався 28 липня після 22:00 за місцевим часом. Інформації про постраждалих немає.
Також центр опублікував карту районів, до яких може дійти хвиля, — приблизно через чотири години її чекають на російському півострові Камчатка.
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